За закрытием игорного бизнеса в Украине следят более 700 мобильных групп полиции

По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят соблюдение закона о запрете функционирования любых игорных заведений.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, по всем регионам сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований.

Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также проводят мероприятия выявлению незаконного игорного бизнеса.

«Любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность полиция будет пресекать и принимать соответствующие меры. Поэтому призываем ловкачей и лиц, которые намерены сдавать в аренду помещения под подпольные игорные заведения, не нарушать нормы действующего законодательства», - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, в настоящее время полицейские совместно с представителями органов местного самоуправления проводят демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

«Обращаемся ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования», - призывают в полиции.

Напоминаем, полицейские пресекли деятельность почти 5300 игровых заведений и начали 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом в Украине.