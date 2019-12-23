За закрытием игорного бизнеса в Украине следят более 700 мобильных групп полиции

23 декабря 2019 г. 15:25
1 просмотр

По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят соблюдение закона о запрете функционирования любых игорных заведений. 

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, по всем регионам сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. 

Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также проводят мероприятия  выявлению незаконного игорного бизнеса. 

«Любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность полиция будет пресекать и принимать соответствующие меры. Поэтому призываем ловкачей и лиц, которые намерены сдавать в аренду помещения под подпольные игорные заведения, не нарушать нормы действующего законодательства», - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, в настоящее время полицейские совместно с представителями органов местного самоуправления проводят демонтаж наружной рекламы игорных заведений. 

«Обращаемся ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования», - призывают в полиции.

Напоминаем, полицейские пресекли деятельность почти 5300 игровых заведений  и  начали 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом в Украине.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.