Зачем нужны и какими бывают промышленные источники бесперебойного питания®

Источники бесперебойного питания (ИБП) – устройства, которые обеспечивают непрерывную работу оборудования при перебоях, высоковольтных помехах либо отключении электричества. Промышленные ИБП работают за счет аккумуляторов, накапливающих энергию при подключении к электросети, и используются для поддержания работы:

серверов;

дата-центров;

медицинских аппаратов;

циркуляционных насосов;

котелен;

организаций сферы ЖКХ;

промышленного оборудования.

Аккумуляторные устройства необходимы там, где часто возникают неполадки в виде аварийного отключения, всплесков напряжения.

Виды промышленных источников бесперебойного питания

В зависимости от схемы работы ИБП промышленные делятся на:

резервные (offline), работающие от аккумулятора в аварийной ситуации и при нормализации напряжения переходящие на питание от электросети. Такие устройства стоят недорого, применяются при кратковременных перебоях электричества в сети, обслуживают оборудование невысокой степени важности – компьютеры, бытовые приборы. Аккумулятор дает оператору небольшой промежуток времени на выключение техники;

линейно-интерактивные (line-interactive). В таком ИБП есть стабилизатор напряжения, нагрузка на аккумуляторы небольшая, в результате чего экономится их ресурс. Устройства не способны контролировать формы напряжения и справляться с фильтрацией помех, подходят только для оборудования, в работе которого важна величина входного напряжения: мониторов, узлов локальной сети, офисной компьютерной периферии;

системы двойного преобразования (online). Принцип работы ИБП состоит в том, что переменный ток преобразуется в постоянный, передается на аккумуляторы, а затем снова становится переменным. Такие устройства экономно используют электрическую энергию и обладают повышенным КПД, подходят для защиты мощного и сверхчувствительного оборудования – газовых котлов, видео-, аудиоаппаратуры. Такие устройства наиболее дорогие.

Какие функции выполняют ИБП

Обеспечение непрерывности производственных процессов, предотвращение потерь времени и выпускаемой продукции, в частности, тиражей в полиграфии. Защита данных. Это особенно важно для банков и страховых компаний. Поддержание критических процессов, например, при подключении аппаратов жизнеобеспечения в больницах, работе транспорта, предприятий нефтеперерабатывающей и химической отрасли – во избежание экологических катастроф.

Для промышленных потребностей используются источники питания высокой мощности и надежной конструкции, которые не зависят от подводимого тока. Купить ИБП мощностью 6кВт для домашнего и промышленного применения вы можете здесь: https://www.powersol.com.ua/ibp-6-kva.html. Полупрофессиональные устройства, созданные по онлайн-технологии, работают при напряжении от 110 до 275 В.