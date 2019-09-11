 

Зачем нужны и какими бывают промышленные источники бесперебойного питания®

11 сентября 2019 г. 10:00
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Источники бесперебойного питания (ИБП) – устройства, которые обеспечивают непрерывную работу оборудования при перебоях, высоковольтных помехах либо отключении электричества. Промышленные ИБП работают за счет аккумуляторов, накапливающих энергию при подключении к электросети, и используются для поддержания работы:

  • серверов;
  • дата-центров;
  • медицинских аппаратов;
  • циркуляционных насосов;
  • котелен;
  • организаций сферы ЖКХ;
  • промышленного оборудования.

Аккумуляторные устройства необходимы там, где часто возникают неполадки в виде аварийного отключения, всплесков напряжения.

Виды промышленных источников бесперебойного питания

В зависимости от схемы работы ИБП промышленные делятся на:

  • резервные (offline), работающие от аккумулятора в аварийной ситуации и при нормализации напряжения переходящие на питание от электросети. Такие устройства стоят недорого, применяются при кратковременных перебоях электричества в сети, обслуживают оборудование невысокой степени важности – компьютеры, бытовые приборы. Аккумулятор дает оператору небольшой промежуток времени на выключение техники;
  • линейно-интерактивные (line-interactive). В таком ИБП есть стабилизатор напряжения, нагрузка на аккумуляторы небольшая, в результате чего экономится их ресурс. Устройства не способны контролировать формы напряжения и справляться с фильтрацией помех, подходят только для оборудования, в работе которого важна величина входного напряжения: мониторов, узлов локальной сети, офисной компьютерной периферии;
  • системы двойного преобразования (online). Принцип работы ИБП состоит в том, что переменный ток преобразуется в постоянный, передается на аккумуляторы, а затем снова становится переменным. Такие устройства экономно используют электрическую энергию и обладают повышенным КПД, подходят для защиты мощного и сверхчувствительного оборудования – газовых котлов, видео-, аудиоаппаратуры. Такие устройства наиболее дорогие.

Какие функции выполняют ИБП

  1. Обеспечение непрерывности производственных процессов, предотвращение потерь времени и выпускаемой продукции, в частности, тиражей в полиграфии.
  2. Защита данных. Это особенно важно для банков и страховых компаний.
  3. Поддержание критических процессов, например, при подключении аппаратов жизнеобеспечения в больницах, работе транспорта, предприятий нефтеперерабатывающей и химической отрасли – во избежание экологических катастроф.

Для промышленных потребностей используются источники питания высокой мощности и надежной конструкции, которые не зависят от подводимого тока. Купить ИБП мощностью 6кВт для домашнего и промышленного применения вы можете здесь: https://www.powersol.com.ua/ibp-6-kva.html. Полупрофессиональные устройства, созданные по онлайн-технологии, работают при напряжении от 110 до 275 В. 

 

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