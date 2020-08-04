Задержание чиновника ХОГА на взятке в 1,3 млн гривен: подробности от НАБУ

04 августа 2020 г. 10:55
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Как сообщалось, 3 августа 2020 вечером правоохранители разоблачили директора одного из департаментов Харьковской ОГА на получении 1320000 гривен неправомерной выгоды.

В пресс-службе НАБУ рассказали подробности.

По данным НАБУ, в обмен на деньги чиновник пообещал «помочь» частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям. Стоимость своих «услуг» чиновник определил в 2200 гривен за подключение каждого киловатта мощности.

Чиновника ОГА задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Все обстоятельства совершения преступления правоохранители устанавливают.

 

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