Задержание чиновника ХОГА на взятке в 1,3 млн гривен: подробности от НАБУ

Как сообщалось, 3 августа 2020 вечером правоохранители разоблачили директора одного из департаментов Харьковской ОГА на получении 1320000 гривен неправомерной выгоды.

В пресс-службе НАБУ рассказали подробности.

По данным НАБУ, в обмен на деньги чиновник пообещал «помочь» частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям. Стоимость своих «услуг» чиновник определил в 2200 гривен за подключение каждого киловатта мощности.

Чиновника ОГА задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Все обстоятельства совершения преступления правоохранители устанавливают.