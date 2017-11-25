Зафиксирован рекордный рост цены на нефть

25 ноября 2017 г. 13:36
Источник: Левый берег
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Цена на нефть марки WTI впервые с 30 июня 2015 превысила 59 долларов за баррель.

Это связывают с ожиданиями сокращения запасов в США из-за закрытия трубопровода Keystone.

По состоянию на вечер пятницы стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,5% - до 63,87 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,64%, до 58, 97 доллара за баррель.

Ранее марка WTI достигала отметки в 59,03 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35%- до 63,77 доллара за баррель. Рост стоимости также может объясняться укреплением ожиданий продления соглашения ОПЕК + по сокращению добычи.

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