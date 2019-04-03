Закупки Харьковского зоопарка по завышенным ценам проверяет Госаудитслужба

Северо-Восточный офис Государственной аудиторской службы Украины начал проверку тендеров Харьковского зоопарка, который более чем 3 миллиона гривен закупил сверхдорогих фруктов для его обитателей.

О начале проверки возможной переплаты говорится в ответе Госаудитслужбы на обращение юристов проекта "Жми", сообщает Bihus.Info.

Как сообщалось, ранее активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр» выяснили, что Харьковский зоопарк тратит миллионы гривен, закупая втридорога виноград (по 270 гривен), мандарины (по 95 грн) и другие фрукты для птиц и зверей, что подтверждается анализом цен на соответствующие позиции фруктов по Украине.

С этой информацией юристы проекта "Жми" (Bihus.Info) обратились в Государственную аудиторскую службу Украины, в результате чего Северо-Восточным офисом ГАСУ начат мониторинг указанной публичной закупки.

При этом, согласно положений Закона Украины "О публичных закупках", по результатам мониторинга закупки должностное лицо Госаудитслужбы, уполномоченное составлять и подписывать заключение о результатах проведенного мониторинга закупки, среди прочего, обязательно укажет описание нарушения (нарушений) законодательства в сфере публичных закупок, выявленного по результатам мониторинга закупки.

А если заказчик не устранит нарушения, определенные в заключении, и такое нарушение будет иметь негативное влияние на бюджет, а также его выводы не будут обжалованы в суде, орган государственного финансового контроля проводит проверку закупки в соответствии с Законом Украины «Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине", отмечается в сообщении.

Напомним, закупкой Харьковским зоопарком пищи для животных по завышенным ценам занялась прокуратура, открыв по данному факту уголовное производство.