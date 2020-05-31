Замминистра экономики задекларировал более 2 миллионов гривен доходов за 2019 год

Заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка указал 2 176 594 гривен доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 1млн 999 тыс. 525 грн и гонорары – 177тыс. 69 грн, а его супруга за прошлый год задекларировала 72 940 гривен доходов.

Также он указал в декларации 500 504 грн на банковских счетах и $40 тыс., а также остаток задолженности по кредиту в размере 102 558 гривен.

У замминистра нет недвижимости, а его супруга владеет квартирой (122,6 кв. м) в Киеве.

Качка владеет автомобилем Ford Focus 2013 года выпуска.