 

Замминистра финансов Градиль уволен

22 августа 2019 г. 14:58
Источник: УНИАН
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Кабинет министров Украины уволил с занимаемой должности заместителя министра финансов Андрея Градиля.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 21 августа №637-р, опубликованном на сайте Кабмина. 

«Освободить Градиля Андрея Ивановича от должности заместителя министра финансов Украины», - говорится в документе. 

Причины увольнения и информация о назначении преемника не указаны. 

Отметим, Кабинет министров в феврале 2017 года назначил заместителем министра финансов Андрея Градиля, имеющего обширный опыт работы в коммерческих банках и структурах Национального банка Украины.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10659819-kabmin-uvolil-zamminist...

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