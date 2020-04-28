Замначальника Харьковской таможни подозревают в служебной халатности на 1,6 миллиона гривен

Заместителю начальника Харьковской таможенной службы ГФС сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры Харьковской области Александра Цимбалистенко, в январе 2018 года в ходе проверки должностные лица таможни выявили, что один из декларантов указал ложные сведения относительно кода товара согласно УКТ ВЭД, чтобы уклониться от уплаты пошлины более 540 тысяч гривен за ввезенный им товар (ламинированные МДФ-плиты).

В соответствии с требованиями таможенного кодекса Украины, заместитель начальника Харьковской таможни ГФС как должностное лицо обязан в течение 6 месяцев со дня выявления факта нарушения составить протокол о нарушении таможенных правил в отношении декларанта по ч. 1 ст. 485 ТК Украины и применить в отношении него штрафные санкции в размере 300% от суммы ущерба. В данном случае это - свыше 540 тысяч гривен, однако чиновник не сделал этого.

Таким образом, действия госслужащего нанесли государству ущерб на сумму свыше 1600000 гривен, что является тяжкими последствиями.

По месту работы подозреваемого - в помещениях Главного управления Харьковской таможни ГФС Украины и Слобожанской таможни Гостаможслужбы, были проведены обыски, во время которых были изъяты доказательства.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому и отстранении его от занимаемой должности.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.