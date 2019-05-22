Зарабатывают за счет городского бюджета: чиновники массово открывают в Чехии фирмы-прокладки

Чиновники харьковской мэрии и их родственники активно начали регистрировать фирмы в Чехии. Среди владельцев бизнеса есть родственники чиновников Департамента строительства и дорожного хозяйства, председателя этого Департамента Владимира Чумакова и даже мэра Геннадия Кернеса.

Как сообщает "Харьковский антикоррупционный центр" со ссылкой на телепрограмму «Наши Деньги» BIHUS.info «Голый король»: отдых, бизнес и имущество Геннадия Кернеса», в сюжете говорится, что дочь Чумакова и пасынок Кернеса Родион Гайсинский являются совладельцами фирмы в Чехии. Это фирма Inter Tech Praha s.r.o.

Так, по данным ХАЦ, эта фирма создана в 2017 году, но Чумакова и Гайсинский зашли в фирму через год. Первым же основателем был Владимир Литвин. Он и члены его семьи есть практически во всех фирмах, связанных с харьковчанами. Фирма занимается поставкой труб в Украину, в частности, для ООО «ВСС-Систем». Учредителями фирмы указаны Нелли Ушакова и Александр Жовтобрюх. Последний был заместителем начальника управления дорожного хозяйства Департамента Чумакова, а его жена до сих пор там работает, как и еще несколько родственников сотрудников этого Департамента.

Неудивительно, что «ВСС-Систем» натендерило уже 21 млн гривен именно в департамента Чумакова и еще 5 миллионов в КП «Харьковводоканал».

Кроме того, в Чехии существует еще одна фирма - Parmus Nova s.r.o, которая записана уже на самого Жовтобрюха, а его партнером в фирме является жена заместителя директора Департамента Чумакова, Инна Киевская.Создателем фирмы является одна из представительниц семьи Литвин.

Третья фирма - Prof Materials s.r.o. записана на жену директора Департамента, Ольгу Чумакову. По данным портала Importgenius, эта фирма также поставляет товары в Украину.

Ее контрагентом является ООО «Трэк лайн», которое получает подряды от коммунальных предприятий, которые подчиняются горсовету. Более того, они сейчас ожидают подписания договора с КП «Дорремстрой», которое подчиняется Чумакову. Фирму основал Владимир Литвин, после чего ее переписали на Чумакову и жительницу Москвы Марину Попову.

Эти чешские фирмы не являются производителями - они лишь «прокладки», с помощью которых нагоняют стоимость на товары.

Что касается мэра города и Чумакова, то их партнерство давнишнее. Так, главным фаворитом по ремонту дорог города является «Паркинг +», которое основал и возглавлял до января 2010 года Владимир Чумаков. Сейчас официальными владельцами «Паркинг +» записаны Вячеслав Блинкин (до недавнего времени - бизнес-партнер жены Чумакова), Олег Гончара и гонконгская фирма «Dragon Investment Development Limited».