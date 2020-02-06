Застройщик возместил в бюджет более 8 млн гривен неуплаченных налогов и штрафов

В Харькове правоохранители завершили досудебное расследование по факту неуплаты налогов харьковским застройщиком, который не будучи предпринимателем, вел хозяйственную (предпринимательскую) деятельность по строительству и реализации недвижимости.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры Артур Оганнисян, установлено, что в Харькове в течение 2013 - 2017 годов физическим лицом - застройщиком было организовано строительство и реализация квартир, таунхаусов и домов.

Несмотря на получение дохода от реализации более 20 объектов недвижимости, застройщик «забыл» зарегистрироваться предпринимателем и уплатить соответствующие налоги в государственный бюджет.

В ходе следствия указанному застройщику было сообщено о подозрении по факту уклонения от уплаты налогов в крупных размерах (ч. 2 ст. 212 УК Украины).

Вместе с этим застройщик возместил в бюджет неуплаченные налоги и финансовые санкции на сумму более 8 миллионов гривен.

Прокуратурой Харьковской области в связи с полным возмещением подозреваемым ущерба, причиненного в результате неуплаты налогов, прокуратурой направлено в суд ходатайство об освобождении последнего от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.