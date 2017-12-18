Завтра в горсовете подпишут финальный договор на получение кредита ЕБРР и ЕИБ

18 декабря 2017 г. 13:23
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Завтра, 19 декабря, в Харьковском городском совете состоится подписание финального Договора о финансировании продолжения строительства метро в Харькове Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Проект развития третьей очереди Харьковского метрополитена предусматривает выделение кредитных средств в сумме 320 млн евро на строительство ст. м. «Державинская» и ст. м. «Одесская», строительство электродепо за ст. м. «Победа» и закупку 85 вагонов подвижного состава.

Договор на предоставление кредитных средств в размере 320 миллионов евро подпишет Харьковский городской голова Геннадий Кернес и представители европейских инвесторов. 

После подписания документа в пресс-центре горсовета состоится пресс-конференция подписантов.
 

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