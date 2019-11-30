Зеленский анонсировал снижение тарифов на ЖКХ в декабре

30 ноября 2019 г. 19:19
Источник: Левый берег
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил внести в Верховную Раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ. Об этом он сказал во время совещания у президента Владимира Зеленского, видео которого опубликовано на странице главы государства в Фейсбук.

Как отметил Гончарук, одобрение парламентом закона приведет к тому, что "тариф снизится". По его словам, это будет очень короткий закон.

В ответ на это президент Зеленский заявил, что "людям главное понимать, что не будет выше, а будет меньше".

В свою очередь Гончарук отметил, что "не выше уже точно". Премьер сообщил, что благодаря законопроекту тариф должен снизиться на 80-130 гривен, однако не уточнил, по сравнению с чем.

Зеленский подвел итоги дискуссии заявлением: "Люди должны получить платежку за декабрь, и там уже должно быть снижение".

Напомним, ранее Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду.

 

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