Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель из государственной собственности в коммунальную

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 октября, подписал указ о передаче земель сельхозназначения с государственной в коммунальную собственность.

"Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - сказал он, выступая в четверг на земельном форуме "Земля - ​​народу" в Черниговской области.

Зеленский отметил, что 26 октября 2020 все вновь общины должны получить землю в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования для развития и благополучия своих общин.

"Мы возвращаем земли людям. Из центра - на места. Это логично, и главное - это справедливо", - отметил он.

Зеленский отметил, что законодательство Украины запрещает продажу земель коммунальной собственности, что является гарантией того, что последующие поколения украинцев будут оставаться хозяевами своей земли. В целом, по его словам, местное самоуправление получит в собственность более 2 млн гектаров земли.

"Это действительно исторический день. Это красноречивый, убедительный и лучший ответ всем, простите, лжецам и манипуляторам, бывшим некоторым президентам, премьер-министрам, бывшим адвокатам, действующим кумовьям, смелым блогерам, которые прячутся где-то в Испании, и " молодым прогрессивным реформаторам". Все они в один голос кричали, что мы украли у украинцев землю. После сегодняшнего дня у них есть только два пути: или признать свою ошибку и извиниться за свою ложь, или замолчать и не мешать нам делать жизнь украинцев лучше", - заявил он.