Зеленский продлил мораторий на взыскание залога украинцев по валютным кредитам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" № 895-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 сентября.

Как сообщила пресс-служба главы государства, согласно документу, до 21 апреля 2021 года продолжается действие моратория на взыскание указанного имущества граждан Украины и устанавливается запрет на принудительное взыскание имущества, если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства.

"Мораторий продлен с учетом ситуации, в которую попали заемщики из-за обесценивания национальной валюты с 2008 года, и, как следствие, невозможности платить кредиты в иностранной валюте по текущему валютному курсу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что также устанавливается запрет на принудительное взыскание иного имущества (имущественных прав) по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в иностранной валюте, и запрет кредитным учреждениям уступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.

"Закон будет способствовать защите имущественных прав граждан с учетом ухудшения их финансового положения из-за вспышки коронавирусной болезни и внедрения в связи с этим ограничительных мер. Документ окажет поддержку гражданам Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте", - сказано в сообщении.

Ранее, 16 июля, Верховная Рада Украины приняла закон, продлевающий мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский ветировал данный закон и предоставил свои предложения к нему.

16 сентября Верховная Рада Украины приняла данный закон с правками президента.

Мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, действует в Украине с 2014 года. Он был введен на период до вступления в силу закона, регулирующего вопросы особенностей погашения основной суммы задолженности, выраженной в иностранной валюте.