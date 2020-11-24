Зеленский рассказал о введении из-за карантина компенсации по ЕСВ

24 ноября 2020 г. 15:00
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

В Верховную раду в ближайшее время планируют внести законопроекты, которые предусматривают выплаты компенсаций по уплате Единого социального взноса. Компенсации получит бизнес, который пострадал из-за усиления карантина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, на выплаты компенсаций по ЕСВ планируют выделить 1,5 млрд гривен для почти 120 тысяч юридических лиц.

"Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получаете компенсацию за уплату ЕСВ за своих наемных работников. Небольшая кофейня, где работает пять человек, получит компенсацию около 8-10 тысяч гривен. Конечно, все эти программы будут доступны не только кофейням, но и всем, кто пострадал от карантина", - сообщил Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что Украина договорилась о свободной торговле с Израилем.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53