Зеленский ветировал "маржу Холодова"

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Как свидетельствует сайт ВР, 19 февраля президент вернул закон со своими предложениями.

Напомним, скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как "маржа Холодова", начался в октябре 2019 года, когда на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов была принята поправка, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Как позже выяснили журналисты, поправка была принята в интересах заместителя главы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть розничной продажи сигарет. В декабре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

На этой неделе Министерство финансов призвало Президента наложить вето на упомянутый закон №1049: "Сообщаем, что Министерство финансов пришло к выводу о целесообразности предложить президенту Украины применить к указанному закону право вето и вернуть его в Верховную Раду Украины с предложением исключить из текста пункт 2 раздела ІІ "Заключительных и переходных положений" (нормы по регулированию ценообразования при реализации табачных изделий)".

Одна из основных ассоциаций иностранных инвесторов Украины - Европейская Бизнес Ассоциация также обратилась к Президенту Украины с предложением наложить вето на данный закон: "Мы были неприятно поражены тем, что важные для целой отрасли регуляторные изменения принимаются без предварительного обсуждения с представителями отрасли и "маскируются" путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам" - заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Скандальный закон привел к полномасштабному кризису на табачном рынке. Четыре табачных компании, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, были вынуждены резко сократить производство и отозвать уже заказанные акцизные марки на сотни миллионов гривень. А компания British American Tobacco даже остановила свою фабрику в Прилуках.











