Земельный участок под Харьковом стоимостью почти 18,5 миллионов гривен вернули в собственность государства

21 августа 2020 г. 10:38
1 просмотр

В Харьковской области суд вернул государству земельный участок стоимостью почти 18,5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в 2014 году Главное управление Госгеокадастра в Харьковской области предоставило в аренду физическому лицу земельный участок площадью 47 га в Дергачевском районе для ведения фермерского хозяйства. 

Установлено, что указанный участок был передан вопреки требованиям Закона Украины «О фермерском хозяйстве» и Земельного кодекса Украины, которым предусмотрена обязательная процедуру аукциона (земельных торгов). 

Вышеуказанный факт стал основанием для направления соответствующего иска в суд.

Верховный Суд в составе Кассационного гражданского суда оставил без изменений постановление Харьковского апелляционного суда об удовлетворении иска Дергачевской местной прокуратуры в интересах государства к физическому лицу и признал незаконными приказы ГУ Госгеокадастра о передаче в аренду данного земельного участка.

В настоящее время земельный участок возвращен в собственность государства.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53