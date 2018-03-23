Земельный участок стоимостью более 3 400 000 гривен вернут громаде

Хозяйственный суд области прекратил действие договора аренды земельного участка площадью 7,4 га стоимостью более 3 400 000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, причиной обращения в суд стала систематическая неуплата арендной платы.

"Речь идет о земельном участке вблизи окружной дороги, расположенном неподалеку от улицы Натальи Ужвий в Харькове. Ее предоставили в аренду одному из обществ города еще в 2009 году для строительства и обслуживания гостиницы и офисных помещений. Строительство так и не началось, а последние почти 4 года арендатор вообще не платил деньги за пользование землей. Это и стало поводом для обращения в суд ", - рассказал Андрей Яковлев.

Кроме расторжения договора аренды, суд обязал ООО возместить более 570 тысяч гривен задолженности аренды и вернуть землю в коммунальную собственность.

Реальное исполнение решения суда находится на контроле у прокуратуры.