Земля - громадам. На Харьковщине начали передавать землю в собственность ОТГ

Земля, которую получают в собственность новосозданные общины, это сельхозугодья, находившиеся в государственной собственности, и которые не были распаеваны как колхозная земля в 90-е. Это - пашни, пастбища, полевые дороги, участки вокруг ЛЭП-ов, все то, что управлялось до сих пор государством и государством же сдавалось в аренду.

Сейчас эти участки инвентаризировали и передают в собственность ОТГ.

На Харьковщине таких земель насчитали 156 000 гектаров, но сегодня передали только 8000 первым семи общинам. И все - из-за медленных темпов создания ОТГ.

Там где есть арендаторы, которые оборабатывают землю, участки передают вместе с арендаторами - для них пока изменится расчетный счет. А вот общины, говорят в Госгеокадастре, получают дополнительные деньги.

Анатолий Мирошниченко, первый зампредседателя Госгеокадастра

Навіть у тих випадках, коли наявні користувачі, коли земельні ділянки вже передані в оренду, передача змінює ситуацію для місцевих громад, тому що оренда плата сплачується на корисість власника, а власник - територіальна громада. Крім цього, після закінчення оренди громада може розпорядитись ділянкою на власний розсуд.

По своему усмотрению, это значит изменить арендатора или условия аренды, создать государственное частное партнерство для организации хозяйства и привлечения инвестиций, передать землю местным фермерам или даже для частного хозяйствования, и вообще изменить целевое назначение, например, на участки под застройку, если придерживаться законодательства.

Николай Сытник, председатель Куриловской ОТГ Купянского района

Максимально все ж-таки будемо вирішувати питання щодо передачі цих земельних ділянок в оренду, саме: передавати а оренду на якийсь термін, під відсоток, тому що це наповнює бюджет, треба розглядати питання наповнення бюджету.

По решению местного совета новые участки могут даже передать в собственность или продать в июле, когда в Украине откроется рынок земли. И здесь все будет зависеть от способности местного совета принимать разумные решения, ориентироваться на долгосрочную, а не мгновенную выгоду и не поддаваться на обещания охотников за землей, которые уже сейчас охотятся за новыми участками, особенно в привлекательных районах, таких как, например, Старый Салтов.

Эдуард Коновалов, председатель Старосалтовской ОТГ Волчанского района

Просят, и есть такие, что рейдерскими захватами захватывают землю, мы сейчас обратились в прокуратуру, открыто уголовное дело, сейчас некоторые люди без нашего ведома по «мовчазной згоде» оформляют 260 гектар.

Остальные инвентаризованные земли - а это почти 150 000 гектар - местным ОТГ планируется передать в течение следующих двух месяцев.