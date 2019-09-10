«Зеркальная струя» будет капитально отремонтирована

Фонтан «Зеркальная струя» остановлен для проведения капитального ремонта. Сегодня об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на начальника участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой» Степана Алещенкова.

По его словам, капремонт необходимо провести из-за того, что многие элементы и конструкции фонтана пришли в негодность.

«Требуется замена коммуникаций, трубы проржавели, плитка обваливается. Работы начались в середине прошлой недели, будем стараться закончить их побыстрее», - отметил Степан Алещенков.