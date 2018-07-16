Почти каждый человек хоть раз в жизни переживал ужас и беспокойство от ремонта в собственном доме. Неровные стены, обшарпанные откосы, старые окна и совсем неприглядный интерьер - все это очень хочется заменить на свежий и яркий вид за минимальное количество времени. Особенно в спальне, где мы ежедневно расслабляемся после тяжелого рабочего дня. Но как купить не только изысканный, современный, но и безопасный материал для отделки помещения спальни? Попробуем разобраться.

Что такое жидкие обои?

Жидкие обои - новейший усовершенствованный материал для отделки стен. Они состоят из натурального волокна шелка, целлюлозы и клейкой смеси. Кроме большого количества преимуществ, жидкие обои образуют бесшовное покрытие на стене.

Особенности жидких обоев.

Жидкие имеют ряд преимуществ перед другими видами обоев. А именно:

- создают максимальную шумоизоляцию;

- экологически чистые, а, следовательно, безопасные для спальни или другой комнаты;

- из-за отсутствия стыков, создают целостный рисунок на стене;

- удобное нанесение на стену;

- устойчивые к огню.

Жидкие обои производители упаковывают в специальные объемные пакеты, которые удобно разместить для транспортировки. Они лучше всего подходят для сухих помещений: жилых комнат, спальни, коридора и тому подобное.

Жидкие обои для спальни или другой комнаты можно подобрать прохладные или пастельные тона. Хорошо подойдут для спальни однотонные цвета. Обычно, спокойные тона и плавные линии успокаивают. Для ярких личностей подойдет яркая цветовая палитра стен. Любителям сдержанного подойдут зеленые, серые, голубые или другие «холодные» цвета.

На ваш выбор любые узоры могут быть скомбинированы на стене. Но при работе с этим видом отделочных материала следует помнить, что после нанесения обоев на стену, она должна хорошо высохнуть.

Где купить жидкие обои?

Широкий ассортимент жидких обоев по доступной цене можно купить в нашем интернет – магазине http://gidkie-oboi.org.ua. Наши специалисты с удовольствием проконсультируют по каждому выбранного вами товара, способа нанесения на стену или доставки желаемого. Сомневаетесь, что купить? Звоните, мы поможем!

Какие жидкие обои купить?

На рынке отделочных материалов присутствуют несколько видов жидких обоев. Поэтому, прежде чем купить жидкие обои, следует знать:

- шелковые жидкие обои имеют равномерный цвет, длительное время не выгорают на солнце, но стоят несколько больше, чем другие виды;

- целлюлозные жидкие обои имеют значительно более низкую стоимость, но могут потерять цвет под действием солнца;

- комната получит оригинальный вид, если купить жидкие обои с древесной стружкой. Такое сочетание природных материалов и современных технологий позволит вашей спальни быть уютной и комфортной много лет.