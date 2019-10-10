Житель Харьковщины в соседней области похитил из комбайнов системы навигации на 200 тысяч гривен

Правоохранители подозревают жителя Харьковской области в краже из трех комбайнов современных систем навигации и антенн к ним в Великобагачанском районе Полтавщины.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Полтавской области, с соответствующим заявлением о краже в районное отделение полиции обратился охранник одной из частных фирм.

Как выяснилось, что к преступлению причастен 46-летний мужчина - житель Харьковской области, который с комбайнов предприятия похитил спутниковое навигационное оборудование стоимостью около 200-т тысяч гривен.

Сейчас фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 (кража, причинившая значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины.

За кражу мужчине грозит наказание - от трех до шести лет лишения свободы.