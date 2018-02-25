Жители Чугуевского района требуют закрыть производство вредных выбросов в их районе

Жители села Кочеток и города Чугуев в Харьковской области требуют закрытия предприятия, которое портит воздух рядом с их домами.

Производство с вредными выбросами не имеет надлежащих документов, однако запрещать его деятельность никто из официальных лиц не решается, говорится в сюжете ТСН.

Местные жители рассказывают, что предприниматели жгут огромные шины тракторов и комбайнов, получая с этого жидкость наподобие мазута. Чадят уже два года днем и ночью, из-за чего люди уже почувствовали негативные последствия.

"Почему-то стали намного больше болеть", - говорит Светлана Гокова.

"У нас сады уже не плодоносят здесь – ни винограда, ни яблок, ни груш", - говорит Анатолий Мищенко.

Как доказательство вредности воздуха показывают черные разводы на снегу вблизи предприятия.

Житель одного из близлежащих домов Олег Шабакаев утверждает, что существует решение суда об отмене лицензии на вредные выбросы этим производством, однако работы за забором все равно продолжаются.

Руководства на месте нет, мастер производства утверждает, что все работает на законных основаниях, а все документы в офисе, адрес которого он назвать не смог.

Местные жители в очередной раз вызвали полицию, однако правоохранители смогли только принять очередное заявление.

Советник председателя районного совета Виталий Завгородний утверждает, что у бизнесменов нет никаких разрешительных документов.

"Ни аренды земли, ничего, чтобы осуществлять эту деятельность. Но ни совет, ни администрация напрямую не можем прийти и закрыть", - говорит он. Руководитель предприятия Всеволод Савенко телефону заверил, что его оболгали, а все документы на самом деле существуют.

"Люди обманывают. А с вами можем встретиться, конечно. В вашей студии можем встретиться", - пообещал он, однако на следующий день вместо встречи прислал письмо, в котором в доказательство законности производства привел разрешение на выбросы загрязняющих веществ от областного департамента экологии, датированный 2014 годом.

Экологи же утверждают, что это разрешение аннулировали через суд.

"Подали соответствующие запросы в различные инстанции и выяснилось, что ряд информации, переданной нам при получении документов разрешительного характера, была недостоверной. На этом основании мы подали в суд", - рассказал директор областного департамента экологии и природных ресурсов Андрей Тимчук.

В суде разрешения аннулировали, но закрыть предприятие права не имеют, ибо это должна делать госэкоинспекция.

Поэтому местным жителям придется ждать, пока чиновники решают, кто именно и как должен закрыть вредное производство.