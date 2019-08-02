 

Жительницу Харьковщины будут судить за организацию незаконной порубки деревьев на 3 миллиона гривен

02 августа 2019 г. 13:32
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Жительницу Харьковщины будут судить за организацию незаконной порубки древесины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 36-летняя жительница поселка Васищево своими действиями нанесла государству ущерб на сумму около 3 миллионов гривен. 

Следствие установило, что женщина  наняла местных жителей для вырубки древесины на территории Харьковского района. 

Мужчинам она объяснила, что эта деятельность абсолютно законна, и у нее есть все необходимые разрешения. 

На самом деле никаких документов на осуществление порубки деревьев женщина не имела. 

В результате на территории Харьковской области было вырублено 451 дерево, из них - 65 ясеней, 77 кленов и 309 дубов.

Расследование проводилось по ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. 

Как отметили в полиции, во время следствия вина женщины была полностью доказана. 

Ей грозит до 3 лет лишения свободы. 

 

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