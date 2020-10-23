Жителя Харьковщины задержали за незаконную вырубку леса: автомобиль с древесиной изъят

На Харьковщине 57-летнего жителя села Лиман Волчанского района разоблачили в незаконной порубке леса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

22 октября недалеко от поселка Вильча на территории леса полицейские остановили автомобиль «УАЗ» без государственных номеров. Осмотрев транспортное средство, правоохранители обнаружили в нем 12 стволов дерева породы "клен". Автомобиль с древесиной изъяли.

Мужчина, который оказался ранее судимым, сообщил полицейским, что деревья пилил для собственных нужд и указал на место совершения преступления, с которого они изъяли бензопилу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю.