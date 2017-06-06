Золотовалютные резервы Украины в мае выросли на $440 млн

06 июня 2017 г. 19:18
Источник: Левый берег
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Золотовалютные резервы Украины в мае выросли на 440 млн долларов и по состоянию на 1 июня достигли 17,618 млрд долларов (в эквиваленте).

Об этом говорится на сайте Национального банка.

Увеличение резервов в основном произошло за счет активной покупки валюты на межбанковском рынке. В течение прошлого месяца Нацбанк выкупил на межбанке 525,2 млн долларов.

Кроме того, 38,1 млн долларов было получено от размещения облигаций внутреннего государственного займа и 8 млн евро - от Еврокомиссии.

В то же время из резервов на платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте пошло 158,6 млн долларов. Еще 71,8 млн долларов были направлены на платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда.

Нынешний уровень международных резервов - самый высокий с января 2014 года.

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