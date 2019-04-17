«Золотой» Каскад : почему харьковские власти отказались от реставрации «визитной карточки» города

Скандал вокруг одного из самых известных харьковских фонтанных комплексов – «Каскада» в саду Шевченко - вспыхнул на прошлой неделе. Выяснилось, что городские власти тайно изменили проект реконструкции и отказалась от идеи восстановления каскада в первоначальном виде и вместо водяных ступеней решили построить обычные.

Сотни харьковчан начали писать обращения на сайт горсовета с требованием вернуть символ города, эту проблему живо обсуждали в социальных сетях. А на сессии горсовета ответов потребовали и депутаты.

Елена Горошко, депутат горсовета

Я хочу вас попросить и посмотреть, есть ли все-таки возможность именно реставрации этого памятника, а не реконструкции как сейчас, потому что это памятник, он был открыт на 300-летие Харькова и является его визитной карточкой.

В ответ мэр Геннадий Кернес заявил, что каскадный фонтан - слишком затратный проект для Харькова, несмотря на то, что на реконструкцию сада Шевченко уже потрачено более миллиарда гривен.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Мы делали несколько раз экспертизы, каскад жил 20 лет на честном слове, и, понятное дело, когда был Советский Союз, и никто не считал ни воду, ни то, ни то. Мы взялись за расчеты и поняли, что он становится "золотой"

К тому же, настаивал мэр, восстановление каскада в привычном для всех харьковчан варианте сейчас еще и технически невозможно.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Там плывет грунт, уходит грунт, там реликтовые деревья, мы не можем потерять часть ботанического сада! Вы понимаете, что это просто была насыпанная гора мусора, в котором был проложен просто водопровод, и он протекал всю эту жизнь. Там не было гранита - просто бетон и он был покрашен - а сейчас это делается из гранита.

Вместо каскадного фонтана Кернес пообещал каскад цветов, а также два источника вверху и внизу, вода из которых будет частично попадать и на ступени. Но депутаты настаивали - даже если технически восстановление каскада невозможно, то это должно быть не единоличное решение власти, а общественное обсуждение, на котором могут появиться варианты сохранения памятника.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Вы должны показать эту документацию харьковчанам и доказать, а не принимать решения в закрытом режиме!

Требования оппонентов мэр традиционно проигнорировал и представил еще одно архитектурное решение, принятое без широкого обсуждения, а именно: сквера на площади Свободы, где раньше стоял памятник Ленину. Как заявил Кернес, там будут отремонтированы дорожки, обязательно будут установлены новые скамейки и новое освещение, высажены деревья и размещен так называемый сухой фонтан - без водной чаши, струи которого будут бить из-под земли.