"Золотые" елки: харьковские коммунальщики потратят 15 миллионов на закупку деревьев

Коммунальное предприятие "Харьковзеленстрой" заказало деревьев на сумму почти в пятнадцать миллионов гривен. Об этом сообщает сайт закупок Прозорро.

Самыми дорогими оказались елки и граб. Так, по тендерным документам одна елка сорта «Глаука» обошлась городу почти в двести пятьдесят тысяч гривен, а один граб стоит около двухсот девяноста тысяч гривен. Всего же по таким ценам закупили полторы тысячи деревьев.

В мэрии как всегда объясняют закупку заботой о харьковчанах, но сами жители города уверяют, что лучше бы трубы поменяли к отопительному сезону или дороги отремонтировали.

Оксана, бухгалтер

Направление, конечно, хорошее - озеленять наш город, но можно было бы и побюджетнее. Я считаю, что детские сады должны быть на первом месте, школы, потому что сейчас всё за счет родителей.

Нина, врач

Смотря какие деревья закупались, и, может быть, можно было и дешевле купить. Сумма 15 миллионов - она впечатляет, кажется, что это очень много. Я думаю, что очень хорошо подходят наши деревья, у нас очень большой ассортимент, и это можно вырастить и посадить.

Анастасия Радченко, журналистка

Если честно, я считаю, что деревьев в Харькове достаточно, мне кажется, что уже хотя бы дороги можно было сделать.

Тендер выиграла кременчугская фирма «Голландские розы». Конкурентом на аукционе было киевское предприятие «Плант Сервис». Кстати, на его сайте, по информации Прозорро, самые дорогие грабы, сорта которых уже приобрела фирма, выигравшая тендер, однако сделала это в Германии. Тогда как на рынке такие же деревья можно найти в разы дешевле.

Евгений Лисичкин, член правления ХАЦ

Завищені ціни у 3-8 разів. І вони вказують це на те, що завищення відбувається тому, що треба доставити це дерево, треба розтаможити це дерево, і тому така ціна. Але, наприклад, так само в інших містах теж треба доставити із-за кордону дерева, і там в специфікації немає цін по 290 тисяч.

В мэрии сообщают, что завышенные цены являются результатом специальных требований к деревьям, которые закупались. При приобретении дерева учитывались такие нюансы, как корневая система, годы, высота и ширина ствола.

Однако Евгений Лисичкин уверяет, что это является веской причиной. Зато в городе действительно есть ряд других проблем и направлений, на которые не хватает бюджетного финансирования.

Евгений Лисичкин, член правления ХАЦ

Ці підприємства скаржаться, що не вистачає коштів на реконструкцію тепломереж, водопостачання, водовідведення, і виникає велике запитання: чи правильно саме ті пріоритети виставила Харківська міська рада, коли, проводячи реконструкцію саду Шевченко, купує дерева по 8-10 тисяч доларів.

По такой же процедуре деревья закупают города по всей Украине. Однако ни одно из них не позволяет себе озеленяться за такие суммы. Даже уникальная достопримечательность Украины - Уманский дендропарк «Софиевка» - не может похвастаться деревьями по такой стоимости, отмечает антикоррупционер.