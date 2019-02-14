"Золотыми" закупками зоопарка занялась прокуратура: открыто уголовное дело

Прокуратура начала расследование по сообщениям СМИ о закупке Харьковским зоопарком пищи для животных по завышенным ценам.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, должностные лица зоопарка заключили договор с одним из ЧП по закупке фруктов и орехов на общую сумму 3 миллиона 264 тыс. гривен.

По предварительным данным следствия, цены на еду для животных, предусмотренные договором, значительно превышающим рыночные. В частности, мандарины и апельсины планировалось закупить по 95 грн. за килограмм, лимоны - по 110, киви - по 160, яблоки - по 35 грн. за килограмм.

Данные в ЕРДР внесены по ст. 14 ч. 3 ст. 191 УК Украины. Сейчас в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия.

Обоснованность цен, указанных в договоре, проверят следователи.

