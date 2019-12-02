«Звездное небо», которому позавидует даже Европа. 35 миллионов из городского бюджета на лампочки, а теплотрассы и больницы подождут

Праздник приближается, и Харьков готовится к нему, не жалея денег. Вот, к примеру, эта новогодняя красота обойдется городу в более чем 17 миллионов гривен.

Эту праздничную иллюминацию на высоте с самого утра монтируют четверо рабочих. Это будет так называемое "Звездное небо" на Сумской, рассказывает Александр, управляющий автовышкой.

Александр Тарасов, машинист автовышки

Ну, вот подвязывают. Троса натягивали, теперь подвязывают, потом звездочки пойдут.

Новогодние огоньки протянутся от переулка Мечникова до улицы Скрипника. Информация о том, что эти маленькие фонарики будут стоить городскому бюджету таких огромных денег, харьковчан шокирует.

Александра

Правда, много, потому что в некоторых местах в Харькове ещё даже нет нормальных дорог, а мы за 18 штук устраиваем здесь пир на весь мир.

Андрей

Новий рік пройде бистро, два-три дня і все красиво, гарно все добре, але краще б ці гроші в якусь другу структуру витратили.

Стас

Чтобы приезжие люди считали, что у нас в городе все хорошо и красиво.

Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета в течение октября и ноября заключил 3 договора общей стоимостью 17,8 млн грн, рассказывает аналитик "Харьковского антикоррупционного центра" Евгений Лисичкин.

А что самое интересное, говорит антикоррупционер, фирмой, с которой заключен основной договор на более чем 17 млн.грн, является ООО "МПК Энергопостач". Это тот самый подрядчик, который сделал иллюминацию на мосту возле сквера «Стрелка» за более чем 7 миллионов гривен. А сейчас только разработка проектной документации по устройству световой иллюминации на Сумской городу обойдется в 164 000 гривен.

Евгений Лисичкин, аналитик "Харьковского антикоррупционного центра"

На десять мільйонів гривень - 406 штук комплектів гірлянд на десять мільйонів, кожна - по 24 тисячі гривень, тисяча доларів за одну гірлянду 406 штук. І другий комплект ілюмінації також, гірлянд там менше, штук близько 200 - по 4 тисячі гривень за одну штуку і там близько 800 тисяч гривень ще будуть придбані світильники.

Почти такая же иллюминация за 17 миллионов, рассказывает Евгений Лисичкин, будет и на Пушкинской от 36 дома до улицы Ярослава Мудрого. Впрочем, договор на проведение этих работ еще не подписан. В общем, можно сделать вывод, говорит Евгений, что Харьков тратит крупные средства на украшение города к новогодним праздникам.

Евгений Лисичкин, аналитик "Харьковского антикоррупционного центра"

На підготовку до Нового року вже у Харкові буде витрачено 45 мільйонів гривень - 35 мільйонів гривень на світлову ілюмінацію - Сумська-Пушкінська, 2, 6 - це будиночок Діда Мороза і ще 4 мільйони просто на влаштування майдану Свободи.

После анализа выполненных работ в случае, если у антикорупционеров возникнут вопросы к новогодней иллюминации, они будут обращаться в правоохранительные органы.