ДТП с пострадавшими на Белгородском шоссе: подробности

Сегодня около десяти утра на Белгородском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Дорогу не поделили Kia Optima и Volkswagen Jetta службы такси. Оба автомобиля в результате столкновения были сильно повреждены, а у Volkswagen оторвало дверь. Обломки разлетелись на несколько метров. Травмы в аварии получили два человека, на месте работали медики. Долгое время движение на этом участке было затруднено, поэтому регулировщик подавал сигналы ехавшим мимо водителям, чтобы избежать проблем на дороге. По словам очевидцев, от сильного удара из салона такси вылетел пассажир. Пострадавшего госпитализировали и он пока остается в больнице. Также медики доставили в больницу и водитель Kia. Пострадавшие проходят обследование. Водитель службы такси получил травму головы, но от госпитализации отказался.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

Один із потерпілих ­– пасажир одного з легкового автомобіля, мужчина 25 років, він був шпиталізований у лікарню швидкої допомоги з діагнозом садна чола і садна нижньої кінцівки. Также потерпіла водій другого легкового автомобіля, жінка 41 року, вона була госпіталізована тоже в лікарню з діагнозом забій колінного суглобу.

Предварительно, водитель службы такси не имел явных признаков алкогольного опьянения, но его все же направили в наркоцентр для сдачи анализов.

Сергей Мокрожицкий, следователь

Як сталася сама подія. Попередньо водій автомобіля Болт, з голограмою Болт, виїзжав з примикаючої дороги на вулицю Бєлгородське шосе. А автомобіль Optima рухався у напрямку П’ятихаток. Огляд ще триває, тільки почали. І ми зараз встановлюємо інші обставини.

Дмитрий – знакомый водительницы, которая была за рулем Kia. Он сразу приехал на место происшествия, как только узнал о ДТП. Убеждает, что мужчина, который управлял автомобилем такси, не имел водительского удостоверения.

Дмитрий, друг водителя Kia

То, что известно – водитель такси не имеет прав, они были у него отобраны за ДТП какое-то. Он предоставил только фотографию прав. Это иностранный гражданин, увы, не слишком говорящий по-русски.

Пока правоохранители продолжают выяснять детали дорожного происшествия. Информацию об отсутствии прав у водителя такси пока не комментируют.