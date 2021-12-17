Коронавирус на Харьковщине: за сутки — почти триста случаев и 19 смертей заболевших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 294 случая заболевания коронавирусом.

Такие данные системы мониторинга распространения заболевания опубликованы на сайте СНБО.

По данным Харьковской ОГА, 185 из них – жители Харьковского района (172 – города Харькова).

48 заболевших – жители Чугуевского, 24 – Купянского, 16 –Богодуховского, 15 – Изюмского, 5 – Красноградского, 1 – Лозовского района.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 240 633 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 125 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 19 заболевших.

При этом 221 610 заболевших уже выздоровели (+ 512 за сутки), 11 898 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 237 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 314 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 25.