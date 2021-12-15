Массовые псевдоминирования в Харькове: взрывчатку искали в ХОГА, школах и суде

В Харькове 14 декабря неизвестный «заминировал» несколько объектов, среди которых были здание Харьковской областной госадминистрации, школы, суд и универмаг.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.
Так, информация о заложенной взрывчатке поступила в 10:40 на электронные адреса школ:
№42, которая находится в Московском районе города, на ул.Светлой,34-А;
№50 на ул. Тобольской,46 в Шевченковском районе;
№59, расположенной в пер.Чаплыгинском, 12 в Новобаварском районе.
Все указанные объекты и их прилегающая территория были обследованы представителями экстренных служб. Эвакуация не производилась.
Никаких взрывных устройств обнаружено не было.
Кроме того, в 11:10 на электронный адрес Главного Управления полиции в Харьковской области поступило анонимное сообщение о заминировании:
здания ХОГА, которое находится на ул.Сумской,64,
а также универмага «Детский мир» на площади Конституции, 9,
Центрального Универмага на площади Павловской,1/3
и Харьковского апелляционного суда на площади Героев Небесной Сотни, 36.
Все указанные объекты и территория были обследованы представителями экстренных служб. Эвакуация не производилась. Взрывные устройства не обнаружены.