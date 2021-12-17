На Алексеевке во время пожара в квартире погибла женщина

На Алексеевке во время пожара в квартире погибла 79-летняя женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

16 декабря в 15:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двенадцатиэтажном жилом доме по ул. Ахсарова, 17 в Шевченковском районе города Харькова. Возгорание возникло в квартире на восьмом этаже.

К моменту прибытия спасателей стало известно, что в комнате квартиры горели домашние вещи. Площадь пожара составляла около 5 кв.

На месте пожара пожарные обнаружили тело женщины 1942 года рождения. Она была уже без признаков жизни.

Пожарные в 15:40 локализовали огонь, в 15.58 ликвидировали.

Причину возникновения возгорания устанавливают.