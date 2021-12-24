На Харьковщине разыскали пропавшую 12-летнюю девочку

На Харьковщине полицейские разыскали пропавшую 12-летнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, заявление о пропаже ребенка поступило правоохранителям 23 декабря в 18:08 от жительницы села Островерховка.

Она сообщила правоохранителям, что ее дочь ушла из дома и не вернулась. При этом женщина отметила, что девочка оставила телефон дома.

На поиски несовершеннолетней был задействован весь личный состав отдела полиции № 2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители в течение часа установили местонахождение девочки. Как выяснилось, она находилась у подруги.

Полицейские провели с подростком профилактическую беседу и передали ее матери.