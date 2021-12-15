На ХТЗ Kia попал под МАЗ (видео)

Сегодня около 09:30 на пересечении улиц Мира и Северина Потоцкого столкнулись Kia Soul и МАЗ.

Медпомощь участникам ДТП не потребовалась, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

На водителя Kia составили протокол по ст.124 КУоАП.