На Московском проспекте «невнимательная» женщина протаранила островок безопасности

Сегодня ночью около 00:20 на Московском проспекте, 161, автомобиль Toyota RAV 4 врезался в островок безопасности.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель во время движения был невнимателен, не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость движения и – не справился с управлением.

Причина такой невнимательности выяснилась во время общения с женщиной, управлявшей автомобилем: патрульные заметили у нее признаки алкогольного опьянения.

Тест на «драгере» показал 1.09 промилле алкоголя в крови водителя авто. На женщину были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.