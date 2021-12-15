На рынке в центре Харькова произошла стрельба: есть пострадавший (видео)

На Центральном Рынке в Харькове сегодня произошла стрельба.
Как сообщают очевидцы-пользователи соцсетей, конфликт между двумя мужчинами случился через дорогу от городского управления Нацполиции. В результате, после словесной перепалки один из них достал оружие и выстрелил в оппонента. Мужчина упал, ему на помощь поспешили очевидцы.
На место вызвали скорую помощь.
Стрелявшего мужчину скрутили и уложили на землю до приезда полиции.
Все подробности у правоохранителей выясняются.
В соцсетях было опубликовано видео с места происшествия.