На Салтовке в горевшей квартире погиб мужчина

На Салтовке сегодня, 24 декабря, ночью произошел пожар в многоэтажке, во время которого погиб человек.



Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 02:16 спасателям поступило сообщение о пожаре в 16-этажном доме на пр. Юбилейном, 32/186. Жители 8 этажа дома сообщили, что из квартиры их соседа идет дым.



На момент прибытия спасателей пожар происходил на кухне, там пылали домашние вещи и мебель на площади около 5 кв.

Там же спасатели обнаружили тело 47-летнего владельца квартиры.



В 02:56 пожар локализовали, в 03:26 ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.