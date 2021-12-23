На улице Родниковой загорелся припаркованный автомобиль

Сегодня ночью в 00:20 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в Московском районе: на улице Родниковой, 9А загорелось авто.

К моменту прибытия пожарных огнем был охвачен моторный отсек автомобиля Audi A4. Жители дома сумели оттащить припаркованные рядом с горящим авто машины.

Площадь пожара составляла около 1 кв. метра, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

На месте работали 2 дежурных отделения Службы спасения на автоцистернах. В 00:34 пожар был локализован, в 00:45 – полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.