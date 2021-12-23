Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на Волчанской трассе

Сегодня утром на Волчанской трассе между поселками Кутузовка и Михайловка столкнулись автомобили Ford Fusion, Volkswagen Touareg и ВАЗ 2121 Нива: один человек погиб и четверо получили травмы.

Тело погибшего в результате ДТП 54-летнего пассажира Ford из авто извлекали спасатели, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

С места аварии в больницу были доставлены 53-летний водитель Ford и два его пассажира (пострадавшим 24 и 54 года), а также 52-летний водитель Volkswagen.

Обстоятельства столкновения устанавливают правоохранители.