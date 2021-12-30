Под Харьковом горел дом

В Харьковском районе спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 29 декабря в 11:15 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в поселке Коротыч, на ул. Шевченко, 4а.

К месту происшествия были направлены два отделения спасателей из Люботина.

По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что горит крыша жилого дома и домашние вещи на общей площади 100 кв.м.

Локализовали пожар спасатели в 12:00, ликвидировали — в 13:30.

В результате пожара никто не пострадал.

Вероятной причиной пожара, по данным ГСЧС, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.