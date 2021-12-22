Под Харьковом из-за неисправной проводки загорелся дом

В Харьковском районе сегодня, 22 декабря, утром загорелся частный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 08:13 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Дружбы, 15 в Дергачах.

На момент их прибытия пожар происходил в одной из комнат дома. Также огонь частично охватил деревянное перекрытие и крышу дома. Площадь горения составляла около 25 кв.

Спасатели уже в 08:29 локализовали огонь. Окончательная ликвидация пожара произошла в 10.04. Пострадавших нет.

Вероятная причина его возникновения – короткое замыкание электропроводки.

На месте происшествия работали 9 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.