Под Харьковом из-за неисправной проводки загорелся дом

В Харьковском районе сегодня, 22 декабря, утром загорелся частный дом.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, в 08:13 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Дружбы, 15 в Дергачах.
На момент их прибытия пожар происходил в одной из комнат дома. Также огонь частично охватил деревянное перекрытие и крышу дома. Площадь горения составляла около 25 кв.
Спасатели уже в 08:29 локализовали огонь. Окончательная ликвидация пожара произошла в 10.04. Пострадавших нет.
Вероятная причина его возникновения – короткое замыкание электропроводки.
На месте происшествия работали 9 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.