Подозрительная коробка: в Харькове закрывали станцию метро

Сегодня, 22 декабря, в 11:35 неизвестный оставил картонную коробку и сообщил, что станция метро «Проспект Гагарина» заминирована. После сообщения работники харьковского метрополитена в целях безопасности сразу закрыли вестибюль.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и специалисты управления взрывотехнической службы. Как оказалось, это очередное псевдоминирование. В 13:10 станцию открыли для обслуживания.

Впоследствии полицейские установили мужчину, который занёс подозрительную коробку. Им оказался 57-летний харьковчанин. По факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Ему грозит лишение свободы от 2 до 6 лет.