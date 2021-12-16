Полицейские сожгли наркотики на 5 000 000 гривен

Харьковские полицейские сожгли 400 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества были изъяты в ходе различных расследований, проводимых правоохранителями. Общую стоимость уничтоженных наркотиков на «черном рынке» оценивают в пять миллионов гривен.

Вячеслав Марков, помощник начальника ГУНП в Харьковской области

Це наркотики, які були вилучені з незаконного обороту. Це ті наркотичні засоби на які є рішення суду і у нас є дозвіл на їх знищення. Це не просто, скажемо технічний акт знищення наркотиків, це найкращий приклад невідворотності закону і неминучості покарання щодо осіб, які стали на злочинний шлях, торгуючи смертю.

Утилизацию запрещенных веществ производили под пристальным наблюдением. На месте присутствовала специальная комиссия, в состав которой входили следователи и служащие оперативных подразделений. Также там были инспекторы-криминалисты и представители общественных организаций.

За незаконное производство, изготовление, хранение и сбыт наркотических средств в Украине грозит от 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.