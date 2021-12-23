Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на трассе Харьков-Волчанск

Сегодня около 8 утра на трассе Харьков-Волчанск Ford Fusion, ВАЗ-2121 и Volkswagen Touareg: в результате один человек погиб и четверо пострадали.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg, двигаясь в направлении Харькова, не выбрал безопасную скорость и дистанцию ​​во время обгона автомобиля ВАЗ-2121 и столкнулся с ним, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области. После выезда на встречную полосу автомобиль Volkswagen также совершил столкновение с автомобилем Ford, который двигался в сторону Волчанска.

В результате ДТП травмы получили 54-летний водитель и два пассажира автомобиля Ford, а также водитель автомобиля Volkswagen. Пассажир автомобиля Ford погиб на месте.

Возраст и данные пострадавших устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.