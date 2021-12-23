Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Чугуеве

Накануне в 18:30 на трассе Киев-Харьков-Довжанский столкнулись Mitsubishi Galant и Citroen C8: травмы получили два человека.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi во время движения в направлении Харькова не выдержал безопасную дистанцию и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с Citroen.
В результате в больницу с телесными повреждениями были доставлены 17-летний пассажир Citroen и 49-летний водитель Mitsubishi 1972.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Чугуевского РУП, проводится проверка.