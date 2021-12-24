Пожар в Красноградском районе: из горящего дома спасли 6 человек, есть погибший

В Красноградском районе Харьковщины сегодня, 24 декабря, утром произошел пожар в двухэтажном жилом доме, во время которого были спасены 6 человек и один человек погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 05:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Зачепиловка, на ул. Парковой,28.

Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире на первом этаже горела мебель и вещи на площади 5 кв.м. В очаге пожара они обнаружили 63-летнего и 61-летнего мужчин, которые были без сознания. Их немедленно вынесли наружу. Однако 63-летний пострадавший, не приходя в сознание, скончался. Его товарища госпитализировали в реанимацию.

Также при разведке пожара спасатели установили, что из-за пожара существовала угроза жителям второго этажа, единственный путь эвакуации из которого был отрезан дымом. Для спасения людей была развернута трехколенная пожарная лестница. С помощью нее были спасены 5 человек, двое из которых – дети.

В 05:52 огонь пожарные локализовали, в 06:49 ликвидировали.

Причина возникновения пожара и ущерб, причиненный огнем, устанавливаются.