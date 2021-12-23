Семейный бизнес: муж с женой устроили дома нарколабораторию

35-летний харьковчанин вместо с женой обустроили в квартире, где они жили вместе с ребенком, настоящую нарколабораторию: здесь и выращивали, и хранили, и фасовали.

Как сообщает прокуратура Харьковской области, правоохранители провели обыск в квартире и изъяли более 80 зиппакетов, стеклянные емкости, полимерные контейнеры, пакеты с веществом растительного происхождения в сухом и измельченном виде (каннабис). Всего в ходе обыска обнаружено более 4 кг наркосодержащего вещества.

Также установлено, что супружеская пара обустроила в квартире специальное помещение, где выращивала коноплю.

В тот же день муж и его жена задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры Харькова задержанным сообщено о подозрении по факту приобретения и хранения особо опасного наркотического средства, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение проводят сотрудники Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.