Смертельное ДТП на проспекте Гагарина с участием 16-летнего подростка: адвокат сообщил о завершении досудебного расследования

В Харькове следователи завершили досудебное расследование по делу о смертельном ДТП на проспекте Гагарина с участием несовершеннолетнего Николая Харьковского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Игорь Черняк, адвокат со стороны потерпевших.

«Ожидаем, что дело будет передано в суд до конца текущего года. Следствием в очень разумные сроки был проделан колоссальный объем необходимой работы», — написал он.

По словам Черняка, по делу в ходе следствия собраны необходимые доказательства, допрошены все свидетели и проведены назначенные следователем экспертизы.

Однако по родителям Николая Харьковского, которых подозревают по двум статьям УК Украины — по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять, и по статье 166 УК Украины — невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, — досудебное расследование еще продолжается.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. Автомобиль Infiniti под управлением 16-летнего водителя проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте аварии. Позже эксперты установили, что скорость автомобиля, с которой ехал Николай Харьковский, составила 180 километров в час.